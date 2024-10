Valencia, più di 90 morti per la tempesta “più forte del secolo”, l’allerta in ritardo e l’alluvione si è trasformata in tragedia

535 Visite

L’area di Valencia sta affrontando condizioni climatiche estreme dovute al fenomeno Dana («depresión aislada en niveles altos»). Una tempesta storica, che ha causato almeno 51 morti per le inondazioni, stando al bilancio confermato dal Centro di coordinamento operativo integrato del ministero degli Interni spagnolo, secondo quanto riporta El Pais, tra cui quattro bambini. Quali misure preventive potevano essere prese per evitare la catastrofe e quali sono stati gli “errori”?

La tempesta storica, per l’esperto «mai vista in 100 anni alluvione così»

Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno. Come scrive El Pais, l’Agenzia meteorologica statale (Aemet) aveva alzato ieri alle 8 il livello di allerta da arancione a rosso per la costa meridionale di Valencia, dove in appena un’ora si erano accumulati 90 litri. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.













