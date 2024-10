Giugliano, che show a Picerno: vittoria firmata Giorgione-Njambé-Balde

158 Visite

Giugliano nuovamente sugli scudi dopo due turni di stop. I tigrotti di Valerio Bertotto si impongono 3-1 al termine di una gara bella, combattuta e ben giocata per lunghi tratti. Gialloblu più aggressivi, equilibrati e corti in mezzo al campo rispetto alla precedenti gare. Giugliano subito in vantaggio dopo un paio di minuti: è Giorgione a sorprendere la retroguardia lucana e a far gioire i tifosi gialloblu.

Picerno in grande confusione in avvio, soprattutto in difesa, e Giugliano che ne approfitta con Njambé, autore del 2-0, che dal limite, con un gran tiro, indovina l’incrocio dei pali. I padroni di casa accorciano le distanze nel finale del tempo con l’ex Bernardotto, ma è un gol che fa scattare le vibrate proteste degli ospiti per un fallo – non rilevato dall’arbitro – dell’attaccante lucano sul difensore Solcia. Ancora proteste pochi minuti dopo: Padula si avventa sul difettoso intervento del portiere del Picerno e deposita. Il direttore di gara non convalida ed . Nella ripresa, il Giugliano allunga con la terza marcatura di Balde.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews