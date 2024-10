Marano, vigilia dei giorni dedicati ai defunti. Niente prolungamento di orario di visita ieri e oggi. Tante proteste

77 Visite

Niente da fare: ieri e oggi al cimitero di Marano nessun prolungamento di orario, fino alle 17, come avveniva negli anni scorsi, alla vigilia delle giornate dedicate al ricordo dei defunti. Tanti cittadini sono tornati indietro, molti si sono lamentati e hanno protestato. La decisione del sindaco Morra ha lasciato l’amaro in bocca a tanti. Per domani e dopodomani, invece, orario prolungato fino alle 17, il giorno 2 i cancelli saranno chiusi alle 13. Il motivo del mancato prolungamento sarebbe da imputare, come sempre, alla carenza di personale e risorse.













