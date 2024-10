Dossieraggi, Nordio: “Un serissimo pericolo per la democrazia”

185 Visite

“Esprimo la mia più profonda preoccupazione per ciò che è accaduto e sta accadendo. È inaccettabile e inquietante, costituisce un serio e concreto pericolo per la nostra stessa democrazia“. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante un question time alla Camera sul contrasto all’accesso illegale alle banche dati e la violazione della riservatezza dopo il caso dossieraggi, oggetto dell’inchiesta milanese. “Le notevoli novità introdotte dalla legge 90 del 2024 – ha spiegato in Aula il Guardasigilli – conoscono ora un attento lavoro di applicazione delle prescrizioni, di affiancamento delle amministrazioni maggiormente interessate. Di sensibilizzazione alla necessità che tutti si dotino di dispositivi anti intrusione. E soprattutto i soggetti inseriti nel nuovo perimetro di sicurezza informatica”.

Per questo – ha aggiunto Nordio – l’Agenzia cybersicurezza nazionale sta promuovendo una serie di incontri sul territorio nazionale per “aumentare la consapevolezza del rischio nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. E adottare i dispositivi e le prassi di tutela”. Il Guardasigilli ha poi spiegato che per il potenziamento delle reti, dei servizi e dei sistemi cyber della pubblica amministrazione l’Agenzia ha disposto finanziamenti complessivi per oltre 715 milioni euro. “Tali risorse hanno riguardato gli esercizi finanziari 2022-2024. E interesseranno anche i successivi due esercizi 2025-2026, a valere sui fondi Pnrr per un totale di oltre 376 milioni e sui fondi della Strategia nazionale cyber per un totale di oltre 339 milioni”.

Riflettori accesi anche sul fenomeno crescente dell’hackeraggio. “Questo – ha detto il ministro della Giustizia – è un sistema che purtroppo ha colpito e sta colpendo il mondo intero. È stato intercettato il Cremlino. È stato hackerato praticamente tutto il sistema non dico europeo, ma di moltissimi Stati. Proprio perché la tecnologia avanza più velocemente di quanto non avanzi la normazione da parte degli Stati. Ed è un problema che noi cerchiamo adesso di risolvere. Su questo c’è la mia assicurazione più completa, sia a livello normativo, sia a livello tecnologico”.













