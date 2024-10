Marano, scandalo rifiuti e formulari falsificati. Izzo: “Fare attenzione agli affidamenti sul Me.Pa., la segretaria comunale vigili”

L’ avviso di garanzia è uno strumento a tutela dell’ indagato che è innocente fino a sentenza passata in giudicata ma se i reati contestati agli indagati venissero confermati dalle indagini allora ci troveremo difronte a una situazione raccapricciante dove ancora una volta il bene comune verrebbe usurpato per fini personali. Se la falsificazione dei formulari per lo scarico dei rifiuti con il loro gonfiamento venisse accertata dalle indagine mi domando e domando: quanto danno economico si è prodotto ai danni dell’ ente comunale, visto che anche nel comparto igiene vi sono stati debiti fuori bilancio per lo sforamento degli indici standards di rimozione dei rifiuti previsti dai capitolati di appalto? Anche nell’ ultimo consiglio comunale fu votato un debito fuori bilancio per il prelievo in plus dei rifiuti organici (umido), debiti fuori bilancio che negli ordini del giorno dei consigli comunale sono numerosi troppo numerosi che a me personalmente provocano l’orticaria. Adesso con le attuali noie giudiziarie della passata amministrazione il responsabile anticorruzione del Comune di Marano dovrebbe fare un monitoraggio sull’ uso secondo normativa della piattaforme MEPA contemporaneamente alla necessità di porre freno alla cattiva abitudine di fare debiti fuori bilancio che potrebbero nascondere il ‘puzzo” di reati, si rifletta!

Michele Izzo consigliere comunale