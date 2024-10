Casoria. Elezioni Regionali: discesa in campo della figlia del Presidente di Soresa?

127 Visite

Acque agitate a Casoria in vista delle prossime elezioni regionali. E coma al solito il Pd e Campania Libera (De Luca Presidente) che a Casoria possono contare su una sfilza di consiglieri comunali, sono già in piena crisi. Tommaso Casillo si è dimostrato nel corso degli anni il vero deus politico in città e, secondo indiscrezioni, alle prossime elezioni regionali potrebbe abdicare in favore della Figlia Rossella, rappresentante e fondatrice del noto marchio di accessori da donna, “La Queen”. Una partita tutta in casa che in città non avrebbe concorrenti visto la forza elettorale su cui può contrae la famiglia come ampiamente già dimostrato con l’elezione del sindaco Raffaele Bene che ha ottenuto oltre l’80 per cento dei consensi e una maggioranza bulgara













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews