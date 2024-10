Pomodoro cinese, Mutti alza la voce: “Concorrenza sleale, bloccare importazioni”

L’industria italiana del pomodoro apre il fronte della passata con la Cina. Le aziende chiedono all’Unione europea di bloccare le importazioni di passata dalla Cina, accusata di concorrenza sleale sui diritti dei lavoratori e sulla protezione dell’ambiente. O, in alternativa, di imporre un dazio del 60% per «pareggiare» i maggiori costi affrontati dalle imprese europee che sono, per esempio, soggette al pagamento delle quote di emissione di gas serra.