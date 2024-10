Si è dimesso il presidente della Provincia di Caserta. Appalti ad imprenditori per favorire la carriera del figlio calciatore dilettante. Portava nelle squadre del figlio anche l’allenatore di comodo

Appalti ai imprenditori in cambio di soldi per favorire la carriera del figlio calciatore dilettante. Si è dimesso dalla carica di presidente dellae di sindaco di Pignataro Maggiore, indagato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere con altre nove persone, tra dipendenti pubblici e imprenditori, per vari reati, tra cui quello di corruzione. Magliocca è inoltre indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, in un ulteriore filone di indagine, con un finanziere in servizio all’ufficio intercettazioni della procura e al cugino del militare.

Ieri la perquisizione da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aversa negli uffici della Provincia a Caserta e nell’abitazione dell’esponente politico di Forza Italia a Pignataro; circostanze che hanno riportato alla mente di Magliocca e dei familiari “le vicende del 2011”, quando Magliocca, allora sindaco di Pignataro, fu arrestato per concorso esterno in camorra e rimase undici mesi in carcere per poi essere assolto nel processo svoltosi con rito abbreviato. “Avevo promesso – dice oggi – che mai più ci sarebbe stata una situazione di pericolo per me e la mia famiglia. Così purtroppo non è stato, e di fronte alla responsabilità di genitore che ho, non posso che prendere la decisione di dimettermi”.