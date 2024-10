MARANO, “SPAZZAMENTO, SITUAZIONE PIETOSA IN PERIFERIA”. I SORVEGLIANTI COMUNALI LO SCRIVONO MA FINORA NESSUNA PENALE ALL’AZIENDA CHE LAVORA PER IL COMUNE

497 Visite

I neo, in realtà vecchi sorveglianti del Comune, impiegati per verificar la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali della ditta che si occupa di rifiuti a Marano, lo scrivono quasi tutti i giorni: la periferia è in condizioni pietose, soprattutto per ciò che concerne lo spazzamento delle strade, e viene utilizzata una sola spazzatrice anziché le due previste da capitolato.

Le segnalazioni dei sorveglianti dovrebbero essere propedeutiche all’emissione di penali all’azienda che opera da circa due anni a Marano, in attesa dell’espletamento di un vero bando di gara. L’azienda arrivò con un affidamento diretto, sotto la gestione commissariale, e da allora si prosegue così.

Il Comune – ovvero il responsabile del settore – applicherà le penali o farà finta di niente? E se non le applicherà, qual è la ragione? Nelle loro relazioni i sorveglianti sono chiarissimi. Ricordiamo che l’azienda in questione, per i servizi indicati, prende ogni mese più di 500mila euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews