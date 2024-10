GIFFONI FESTIVAL, DANNO ERARIALE PER 468MILA EURO: SI MUOVE LA CORTE DEI CONTI

305 Visite

In data odierna, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, i militari del Nucleo di

Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre all’Ente

Autonomo Giffoni Experience, nella persona del presidente pro tempore (ed in proprio) e del direttore generale e

di altri due soggetti, ritenuti responsabili di aver cagionato un danno erariale di 468.908 euro.

In particolare, all’esito delle indagini condotte risulta un indebito uso di finanziamenti pubblici di fonte

comunitaria e gestiti dalla Regione Campania, per l’esecuzione del servizio di movimentazione di ospiti e giurati

nelle edizioni del festival cinematografico, dal 2016 al 2022, mediante certificazioni di regolare esecuzione

dell’appalto del servizio di trasporto, risultati, a seguito della predetta indagine, non conformi.

Il servizio in questione, infatti, è stato aggiudicato, in quegli anni, alla medesima ditta che, all’epoca, non

disponeva né di un parco mezzi né di un numero adeguato di dipendenti per gestire il servizio appaltato.

Per alcune annualità, inoltre, il servizio è risultato garantito con autovetture messe a disposizione gratuitamente

dagli sponsor e non dalla ditta affidataria (che al più forniva gli autisti).

Il danno segnalato deriva anche da spese sostenute dall’Ente per il servizio di accompagnamento attraverso

pullman che non hanno svolto il servizio perché non erano nella disponibilità della società incaricata, bensì

intestati ad altri soggetti ovvero risultavano di tipologia non idonea.

I presunti responsabili potranno ora esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione

formulata, depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti, ovvero chiedere di essere sentiti dall’Autorità

Giudiziaria contabile procedente.













