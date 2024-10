Turetta per la prima volta in aula. “Voglio raccontare tutto, volevo rapirla e ucciderla già il 7 novembre”

326 Visite

Turetta, scortato dalla polizia penitenziaria, indossa pantaloni neri e una felpa grigia con cappuccio, in mano ha una cartellina con alcuni documenti. Prima di sederi accanto al legali di fiducia, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, gira un paio di volte il capo guardandosi attorno, incrociando lo sguardo con il collegio presieduto da Stefano Manduzio, e apparentemente non notando la presenza di Gino Cecchettin.

Turetta: “Voglio raccontare tutto”

Poi ecco le risposte incerte, lo sguardo basso, le frasi brevi. Turetta incespica, sembra confuso e tiene lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico. “Voglio raccontare tutto quello che è successo, nel corso del primo interrogatorio ho mentito”. In carcere ha scritto un memoriale di 90 pagine, su consiglio dei suoi legali, per “mettere per iscritto le cose che mi venivano in mente, alcune cose non me la sentivo di descriverle sul momento”.

Turetta: “Volevo rapire Giulia e poi ucciderla”

Il pm Andrea Petroni sul perché avesse compilato un elenco di cose da comprare, tra i quali lo scotch e i coltelli. Indice della premeditazione, per la procura, dell’omicidio di Giulia Cecchettin. “Quando ho scritto quella lista avevo ipotizzato il piano di rapirla, stare con lei qualche tempo e poi farle del male e toglierle la vita. cercai sul web scotch e manette adatti a immobilizzarla”.













