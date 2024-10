386 Visite

Tensione a Cardito, dove in tanti si sono barricati in una palazzina per evitarne l’abbattimento disposto dalla magistratura. Sull’edificio una lunga battaglia a colpi di carte bollate. Le forze dell’ordine sono sul posto.













