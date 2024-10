Circum, guasto al treno: i passeggeri picchiano capotreno e macchinista. Nappi: “Che disastro!”

297 Visite

Il capotreno ed il macchinista di un treno della Circumvesuviana sono stati aggrediti ieri pomeriggio dai passeggeri che in seguito ad un guasto sono stati costretti a scendere dal mezzo e a camminare lungo i binari. È quanto rende noto il sindacato Or.s.a che annuncia per domani quattro ore di sciopero.

“La cronaca di oggi delle ‘gesta’ di Eav consegna, oltre ai consueti ritardi e disagi per gli utenti, tanto ordinari da non fare più notizia, l’aggressione ai danni di due dipendenti, i pendolari che si rifiutano persino di incontrare l’azienda regionale del trasporto pubblico perché stanchi di essere presi in giro, lo sciopero dei lavoratori proclamato per denunciare carenze di ogni genere, a partire dalla mancanza di controlli adeguati a tutela del personale e dei passeggeri. In un quadro disastroso come questo, se il management di Eav avesse avuto un briciolo di dignità si sarebbe dimesso, ma evidentemente la dignità non rientra tra le virtù del governo regionale e dei suoi famigli”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.



