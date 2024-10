L’Oroscopo del giorno: domenica importante per i segni d’aria

205 Visite

ARIETE L’estrema sensitività vi mette sulla difensiva, non create problemi dove non ci sono e non complicate quelli esistenti, lasciate passare il negativo Mercurio che in serata sarà già nello Scorpione. Fatevi belli per questa sera, amore e sex. Sotto la spinta di Venere può nascere un nuovo amore, intenso e travolgente. L’influsso rende passionale il matrimonio. Non angosciatevi per i soldi.

TORO Qualche ritardo nelle trattative e nei risultati, momentaneo. È solo conseguenza della Luna negativa, che incide anche sulla salute, stanca le gambe, infiamma la gola, nulla che possa compromettere il vostro successo. Utili scontri nelle collaborazioni sono previsti nel prossimo periodo, quando Mercurio sarà in Scorpione. Venere: dove sei, romantico amore? Voi lo sapete?

GEMELLI Straordinario il passaggio di Mercurio dalla Bilancia allo Scorpione, vostro settore del lavoro, dove ancora agisce Venere, piccola fortuna. Consente progressi eccezionali, grazie alle difficoltà di qualche nostro avversario, concorrente. Un viaggio d’autunno avrà parecchie chiamate della fortuna, fatevi rispettare nella vostra attività. Provocate invece il vostro amore.

CANCRO Occorre tempo, disciplina e coraggio, ma tante buone stelle vi hanno già avviato sulla strada del successo professionale, Mercurio da stasera in Scorpione insieme a Venere porta fortuna nelle finanze. Influsso bellissimo anche quello di Marte nel vostro segno, sensuale per l’amore, assicura buona resistenza fisica e mentale. Affrontate questioni importanti con le persone del vostro mondo -famiglia, parenti, matrimonio. Il coniuge vi vorrebbe più passionali.

LEONE Non c’è ordine in questo giorno, Luna porta confusione nel matrimonio, famiglia, collaborazioni. Qualche vecchia intesa ancora a rischio di caduta, come un vecchio amore. Ma è bello ripartire, ricominciare! Restate fedeli al vostro stile solare, non mischiatevi in situazioni torbide, presenti nel vostro ambiente professionale ma anche nel vicinato. Avete problemi da risolvere, occupatevi della vostra salute, concentrazione non perfetta, evitate lavori manuali.

VERGINE I conflitti che nascono nei rapporti con la persona amata non sono per forza negativi, aiutano a capire che cosa non funziona nel rapporto. Meglio comunque non esagerare, Saturno vi può spingere oltre. La borsa delle stelle vi ha fornito occasioni vincenti, quest’autunno, speriamo abbiate saputo approfittarne. Questa domenica ha un’altra Luna danarosa, debole invece per quanto riguarda la salute. Ma questa sera ritorna Mercurio in diretta, vi sentirete meglio.

BILANCIA Domenica vivace per la vita affettiva e per le relazioni sociali, Mercurio è nel segno tutto il giorno, indicato per un breve viaggio e promettente anche per le questioni professionali. Luna in aspetto con Giove, il settore del patrimonio personale e dei beni immobili presenta possibilità di grande successo. Sappiate valorizzare quello che avete ricevuto dalla vostra famiglia. In amore trionfa la vostra indole gentile e generosa, siete popolari nella vita sociale più che in casa vostra.

SCORPIONE Una notevole acutezza mentale consente di portare avanti i progetti di ordine pratico, fate un dettagliato programma per domani e i prossimi giorni. Oggi la Luna ancora contraria, fastidiosa per la salute, ma in serata entra nel segno Mercurio e inizia un breve ma preziosissimo transito fino al 2 novembre. Concentratevi se avete in mente di mettere radici in un altro posto, con altra gente. Tutti i segni amano e offrono passione, ma nessuno è come lo Scorpione!

SAGITTARIO Sono ben tre “grandi” fratelli che controllano le vostre azioni nel settore professionale e finanziario: Saturno, Nettuno, Giove. Queste stelle hanno il merito della chiarezza, sono di fronte a voi e quindi sapete come agire. Oggi siete aiutati e stimolati da Mercurio ancora in Bilancia, Luna in Acquario: viaggi, incontri, discussioni, affari, guadagni, spese… Fuggite da qualche parte se siete soli, troverete piacevole compagnia. Quando entrate in un ambiente voi portate allegria.

CAPRICORNO È domenica, almeno oggi dimenticate le questioni lavorative e finanziarie. Quello che non siete riusciti a ottenere con Mercurio in Bilancia, sarà vostro a partire da domani, quando il pianeta sarà insieme a Venere in postazione assolutamente felice nello Scorpione, vostro settore degli incontri. Anche Saturno, che vi apprezza come non mai, prepara per voi un incontro eccezionale, può essere per la carriera ma anche per l’amore. Il Capricorno si salva sempre.

ACQUARIO Luna d’argento, Mercurio fino a questa sera si dondola sui piatti della Bilancia, illuminato dal raggio dorato del Sole e di Giove, questa si chiama fortuna! Un vento freddo comincia a soffiare nell’ambiente professionale, quando succede restate un attimo in disparte, lasciate sbagliare gli altri. Solo la stanchezza fisica può impedire lo slancio passionale in amore, ma voi potete realizzare lo stesso un momento indimenticabile in amore. Lei vi darà un bambino, uomini.

PESCI Nettuno, il vostro pianeta guida, avrà un pensiero speciale per voi – vi metterà in contatto con persone che vi saranno utili, domani e nei prossimi giorni.Diciamo fino al 2 novembre, quando sarà presente Mercurio nello Scorpione, il trigono con il vostro Saturno può far nascere una nuova carriera, anche all’estero. Del vostro amore, delle possibilità per trovare una nuova storia, possiamo dire soltanto cose positive. Promemoria: un uomo che finge indifferenza è un uomo innamorato.













