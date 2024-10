Scontro PD – De Luca, il partito ai consiglieri regionali dem: chi appoggia il disegno di legge sul terzo mandato è fuori dal partito

236 Visite

Durante una riunione svoltasi a Roma, presso la sede del Nazareno, i dirigenti nazionali del Partito Democratico hanno affrontato la questione della Campania, concentrandosi in particolare sulla posizione del governatore De Luca. Il messaggio lanciato ai consiglieri regionali campani del PD è stato chiaro: chi sosterrà l’introduzione del terzo mandato si collocherà automaticamente fuori dalla formazione politica. La scelta è netta e non lascia spazio a compromessi.

Come riportato da “Il Mattino”, i vertici del partito hanno imposto una linea precisa, dopo che fino a quel momento non c’era stato un diktat formale sul tema del terzo mandato. La posizione della segreteria, sebbene già nota, è ora ufficialmente vincolante, per evitare ambiguità che potrebbero generare conseguenze dannose.

I leader nazionali hanno voluto prevenire eventuali manovre di De Luca, che ipotizzava di far passare una nuova legge elettorale regionale, introducendo il terzo mandato sul finale della legislatura. Con questa mossa, il PD ha voluto evitare che il governatore campano potesse mettere in atto strategie che avrebbero potuto lasciare poco margine di intervento.













