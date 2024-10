297 Visite

Una persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investita e uccisa da un treno ad un passaggio a livello di Acerra, in provincia di Napoli. L’incidente stamane, poco dopo le 8, sulla linea Roma-Napoli via Cassino, che non coinvolge l’Alta velocità. Al momento la circolazione dei treni è sospesa tra Cancello e Napoli













