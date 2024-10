“Solo il 14% di possibilità”. Una cura americana riaccende le speranze per Eleonora Giorgi

310 Visite

“ Le cure mi tolgono sempre più energie “. Così Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua battaglia contro il cancro nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Dopo essere stata ospite a Verissimo, l’attrice si è confessata sulle pagine della rivista, svelando di essere in una fase delicata della sua lotta contro il tumore al pancreas, malattia che le è stata diagnosticata nel novembre del 2023.

Negli scorsi mesi Eleonora Giorgi si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tumore al pancreas scoperto un anno fa. A seguito dell’operazione l’attrice ha affrontato un lungo ciclo di chemioterapia ma le metastasi si sono comunque diffuse in altre parti del corpo. “ Sono arrivate delle “sorpresine”, per tre mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente”, aveva confessato a inizio settembre parlando con Silvia Toffanin. Da qui la scelta di provare una nuova cura sperimentale negli Stati Uniti.













