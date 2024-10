Conte, che partenza! Vince subito il premio di miglior allenatore del mese di settembre

153 Visite

E’ Antonio Conte l’allenatore del mese di settembre in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A: “Il premio Philadelphia Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore del Napoli Antonio Conte. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como, in programma venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 18.30 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.













