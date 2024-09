CAMPANIA, SILVESTRO (FI): ACCORDO SU FONDI COESIONE IMPORTANTE VOLANO PER NOSTRI TERRITORI

157 Visite

“Oggi è un giorno straordinario per la Campania. Finalmente questa mattina è stato siglato l’accordo per i fondi di sviluppo e coesione a palazzo Chigi tra il Governo e la regione Campania. E’ stato raggiunto un importante risultato dal nostro Governo guidato da Giorgia Meloni, che grazie all’accordo consentirà di assegnare alla Campania, tra Fondo di Sviluppo e Coesione e Fondo di rotazione, un importo di circa 3,5 miliardi di euro per investimenti strategici sul territorio, con uno sblocco definitivo di 6 miliardi e 200 mila euro di euro che consentiranno interventi importanti nel mondo della cultura e della sanità. Il Governo ha mantenuto fede alle promesse, adesso non c’è più tempo da perdere. La Regione deve necessariamente far partire l’iter per investire questi fondi, affinché diventino un importante volano per i nostri territori”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.













