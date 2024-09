MARANO, LA STORIA D’AMORE NON GRADITA E LA SPIRALE DI VIOLENZA CHE HA PORTATO ALL’UCCISIONE DI CORRADO

2.220 Visite

Litigi, screzi e dissidi, anche sotto forma di gravi violenze, si trascinano da mesi. Non solo la vicenda di via Nuvoletta, culminata con uno sparo, ma anche altre situazioni. Sono al vaglio dei carabinieri anche il lancio di alcune molotov nelle adiacenze dell’abitazione del ferito, U.G., il ragazzo che l’altra notte era sullo scooter con Corrado. Una situazione di forte tensione, insomma, originata dal non gradimento di una relazione d’amore tra U.G. e la sorella di Aurelio Taglialatela, il 19 enne condotto a Poggioreale ieri con l’accusa di omicidio volontario. A perdere la vita il 20enne Corrado Finale, che guidava lo scooter travolto da una Fiat 500.

La dinamica dei fatti, chiarita ieri da Terranostranews, è la seguente: Taglialatela incrocia, in piena notte, i due ragazzi a bordo di uno scooter; li insegue fino a via Del Mare. U.G. reagisce e scaglia un martelletto contro il finestrino della Fiata 500. Il vetro si rompe, Taglialatela – nipote di Castrese Palumbo, alias Svitapierno – pigia sull’acceleratore e travolge lo scooter. Finale perde la vita, U.G. viene ricoverato all’ospedale di Pozzuoli. Per Corrado, alcuni cittadini stanno ora organizzando una fiaccolata che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.













