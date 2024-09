Open Arms, Nappi (Lega): processo politico che mina democrazia. Salvini rischia galera per aver difeso l’Italia

253 Visite

“Massima solidarietà e vicinanza al nostro leader Matteo Salvini, colpevole solo di aver fatto il proprio dovere. Quello che lo vede imputato è un processo politico imbastito nei confronti di un difensore dei confini, della legalità, della sicurezza del nostro Paese. E la requisitoria di oggi, con la richiesta di condanna a sei anni di reclusione, ne è l’ulteriore prova. Condannare Salvini significherebbe mettere a repentaglio, minandone le fondamenta, la democrazia, il senso dello Stato e dei suoi rappresentanti. È in vicende come questa che si rende ancor più necessaria la battaglia di civiltà che portiamo avanti per riformare la giustizia, un principio altissimo che niente ha a che fare con la vendetta ordita da certi magistrati e dalla sinistra”. Lo dichiara il capogruppo Severino Nappi, anche a nome del gruppo regionale della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

