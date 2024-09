Napoli, manca il certificato anti incendio in cinque scuole, è caos tra Soccavo e Pianura

260 Visite

E’ caos tra i quartieri Soccavo e Pianura. In cinque plessi scolasti manca il certificato anti incendio, pertanto non possono ospitare più di 100 alunni al giorno. La notizia è arrivata il 10 settembre, a poche ore dall’inizio dell’anno scolastico, e ancora non è stata trovata una soluzione. Le mamme, inferocite, si sono riversate alla sede della Municipalità IX, dove però non hanno trovato risposte ai loro interrogativi.













