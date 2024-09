Scuola, suona la campanella per gli studenti campani. Pellegrino (IV): “La formazione dei giovani al centro dell’agenda politica regionale. 700 milioni investiti nell’edilizia scolastica”

88 Visite

“Con l’inizio dell’anno scolastico, gli studenti campani tornano sui banchi di scuola. A loro va il mio più sincero augurio per un anno all’insegna del lavoro con tanti sorrisi, entusiasmo e passione. Il mondo della scuola riparte, tra nuove sfide e problemi di vecchia data, ma è doveroso riconoscere lo sforzo della Regione Campania nel sostegno al settore scolastico. Negli ultimi anni, infatti, la Regione ha investito circa 700 milioni di euro, destinati a crescere nei prossimi mesi, per interventi di edilizia scolastica e per garantire la sicurezza degli edifici, assicurando inoltre il trasporto gratuito a migliaia di studenti, un supporto concreto per alleviare le difficoltà economiche delle famiglie. La formazione dei giovani continua a essere una priorità nell’agenda politica regionale. Rivolgo un caloroso augurio di buon anno scolastico agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale scolastico e a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono al buon funzionamento delle scuole. Il futuro del nostro territorio è nelle vostre mani, e il vostro lavoro sarà fondamentale per costruire una società migliore. Una delle missioni della nostra scuola è far conoscere il patrimonio culturale, naturalistico, paesaggistico e artistico della nostra regione, affinché i nostri ragazzi possano amare la terra in cui sono nati. Non si può amare qualcosa o qualcuno se prima non la si conosce”. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Istituto Comprensivo Statale “F. Brandileone” di Buonabitacolo, in provincia di Salerno.

