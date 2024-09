Tunisino sgozzato in viale Dohrn: arrestato 33enne

202 Visite

Nella scorsa mattinata, in viale Dohrn, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a personale della Guardia di Finanza, è intervenuto per la segnalazione di un cittadino straniero attinto da un fendente mortale alla gola.

Dalla ricostruzione operata a seguito di attività investigativa esperita da personale della locale Squadra Mobile è emerso trattarsi di una lite, tra due connazionali senza fissa dimora, scaturita da futili motivi.

Gli accertamenti di seguito esperiti hanno permesso di identificare il soggetto ritenuto responsabile della brutale aggressione, identificato per un 33enne tunisino.

All’alba di questa mattina, il prevenuto è stato rintracciato in questa piazza Garibaldi, anche grazie all’ausilio dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione denominata “Strade Sicure, ivi presenti, e conseguentemente sottoposto a fermo di polizia giudiziaria da parte di personale della Squadra Mobile e dei militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo Carabinieri di Napoli.













