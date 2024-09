177 Visite

E’ morto, a 15 anni, in piscina mentre nuotava, probabilmente per un malore. E’ accaduto in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. Le cause sono in fase di accertamento. Il 118 è arrivato sul posto, ma ha potuto solo constatarne il decesso.













