L’ex marito inchioda la Boccia: “Lei è pazzo? Un anno con la signora mi è bastato”

“Stupito? Assolutamente no”. A 4 di sera, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, riescono a raggiungere telefonicamente l’ex marito di Maria Rosaria Boccia, che dà uno spaccato inquietante sulla sua relazione con la influencer di Pompei che ha costretto alle dimissioni Gennaro Sangiuliano. E lancia un messaggio poco rassicurante allo stesso ormai ex ministro della Cultura.

“Non lo invidio, perché quello che passerà non se lo può nemmeno immaginare. Se mi deve fare fare una intervista – taglia corto l’uomo – le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio. Dopo 10 anni, dalla signora, non dottoressa, sottolineo signora…”. La stessa espressione usata lunedì sera dalla premier Giorgia Meloni nella sua intervista proprio da Del Debbio, e che ha mandato su tutte le furie la Boccia, che ha accusato la premier di essere “sessista”.

Intervista che ovviamente fa subito il giro di tutti i siti e diventa virale sui social, anche perché in contemporanea a In Onda, su La7, la sua ex moglie sta riversando un fiume di veleno su Sangiuliano. Non poteva immaginare il colpo gobbo di Del Debbio.













