Vicenda Boccia, riflessioni femminili. La nota

Riflessioni femminili.

La vicenda recente dell’ex ministro Sangiuliano ha più volte autorizzato alcuni a richiamare l’opinione delle “femministe”. Ma perché? Quasi come se il femminismo fosse un concetto da demonizzare. Io, sinceramente, non comprendo cosa e chi sia identificabile col termine in eccessivo uso oggi; anzi , citando Rebecca West, dico: “Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino.” La squallida storia che balza su tutti i media in questi giorni prescinde da ciò , e’ vergognosa , ridicola e subdola ma per questioni molto più serie Se un uomo dal labile e temporaneo “potere” si circonda di donne (e non di professionali professioniste) è perché quelle donne glielo concedono ; e , forse , per la poca fiducia nelle proprie capacità e competenze ? O no? Smettiamola, non tutte vogliono essere mantenute e accompagnate …, sappiamo essere capaci di farci strada da sole . Punto ! Sulla serietà della questione farà luce l’autorità competente, si spera, prescindendo dal gossip. Questa storia mi ha urtato e ferita come cittadina e poi come donna .