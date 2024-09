Continua la strage della strada. A Napoli in piazza le famiglie delle vittime

106 Visite

“Noi siamo condannati all’ergastolo e gli assassini dei nostri cari sono a quasi tutti a piede libero.” Una manifestazione per non dimenticare le vittime della strada.

A distanza di due anni dall’uccisione di Elvira Zibra ed a quattro mesi dall’investimento delle due ragazze Sara Romano e Rita Granata, familiari, amici, semplici cittadini ed esponenti delle istituzioni si sono riuniti per un’iniziativa in ricordo delle vittime. E’ stata percorsa una sorta di via crucis del così detto “triangolo della morte” che vada da Via Caracciolo, passando per Piazza Sannazaro, per arrivare, infine, a Piedigrotta. Luoghi in cui in poche settimane furono uccise tre persone.













