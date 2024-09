RIQUALIFICAZIONE PARCO MASCAGNA, ACAMPORA E VITELLI (PD): “RISULTATO IMPORTANTE, CHE RILANCIA LA NOSTRA AZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE IN CITTA’“

211 Visite

Mariagrazia Vitelli, Consigliera Comunale del Partito Democratico:

“Sono lieta di annunciare che in data odierna, la nostra

Amministrazione ha “consegnato le chiavi” del Parco Mascagna alla

ditta TEKNOGREEN Srl che, in cento giorni lavorativi, si occuperà

della sua riqualificazione: un risultato importante, al quale abbiamo

lungamente lavorato nelle scorse settimane convinti di riuscire, al

netto delle difficoltà incontrate, a restituire al quartiere vomero e

alla città una delle aree verdi più importanti e da troppo tempo

vessata da problematiche in buona parte ereditate”. “Un risultato del

quale siamo molto orgogliosi, che conferma ancora una volta

l’importante impegno della nostra amministrazione comunale nella

riqualificazione delle aree verdi in città, ringrazio la nostra

Amministrazione, l’assessore Santagada e gli Uffici Competenti per

aver supportato un risultato così importante”; ha così rilanciato il

Capo Gruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale, Gennaro

Acampora. Mariagrazia Vitelli, ha altresì chiarito: “Gli interventi

realizzati in agosto sono stati effettuati direttamente

dall’Amministrazione Comunale, nell’attesa di completare gli step

necessari affinché la ditta privata incaricata potesse ricevere, come

accaduto stamane, le chiavi della struttura per l’inizio della

cantierizzazione”.

Gennaro Acampora, Mariagrazia Vitelli,

Gruppo Consiliare Partito Democratico di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews