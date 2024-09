Neres rapinato: si indaga negli ambienti malavitosi del Rione Traiano

154 Visite

Punterebbero all’area flegrea, e in particolare al Rione Traiano, le indagini della polizia per risalire agli autori della clamorosa rapina a David Neres nel van con cui tornava in albergo dopo Napoli-Parma. In azione sono entrati gli specialisti della Squadra mobile della questura (guidati dal dirigente Giovanni Leuci), i quali seguirebbero in particolare una pista. I malviventi hanno agito a volto coperto, erano in due e si sono mossi con estrema freddezza, a dimostrazione che il colpo era organizzato nei minimi dettagli. Nulla è stato lasciato al caso, ma resta da capire come mai fosse finito nel mirino proprio il calciatore ex Benfica che indossava un Rolex in oro e diamanti del valore di circa 100mila euro. Un colpo da maestri, ma ora viene il difficile: la camorra interverrà, com’è successo in passato, imponendo la restituzione oppure non si intromettera’? I clan da qualche anno sono gestiti diversamente, spesso da giovani refrettari alle vecchie “regole”, e previsioni non se ne possono. Ma in ogni caso attraverso le immagini della videosorveglianza e le fonti informative già attivate, gli investigatori avrebbero già fatto importanti passi in avanti.













