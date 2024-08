Migranti, anche la Spagna frena sugli ingressi indiscriminati

76 Visite

E allora, «anche la Spagna di Sanchez, dopo la Germania, dà una significativa stretta all’immigrazione irregolare. Tutta Europa segue il modello Meloni: difesa delle frontiere e lotta agli scafisti. Un modello pragmatico, non ideologico e che punta a fermare le partenze, anche per impedire le morti in mare», dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile nel partito del dipartimento Immigrazione.

Sinistra italiana isolata: le osservazioni di Kelany oggi, di Fidanza ieri

Aggiungendo a stretto giro: «Solo la sinistra italiana, isolata ormai anche nei contesti europei, porta pervicacemente avanti l’idea dell’accoglienza indiscriminata, che ha generato disastri incalcolabili e ha portato al collasso l’Italia». E concludendo infine: «Il governo Meloni fa scuola anche per i risultati enormi raggiunti in termini di calo degli arrivi, meno 63%, e di sensibile diminuzione delle tragedie del mare, che ad oggi, rispetto al 2023, risultano essere diminuite di un terzo», conclude Kelany.

Fidanza: «L’unica sinistra che ancora non ha capito l’importanza di difendere i confini è quella italiana»

Parole che sposano quanto asserito nei giorni scorsi anche da Carlo Fidanza (capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo,) che sull’accordo tra Londra e Berlino non ha mancato di sottolineare: «A luglio Giorgia Meloni aveva incontrato il nuovo premier britannico (di sinistra!) Keir Starmer per ribadire la necessità di collaborare sul contrasto all’immigrazione irregolare. Oggi, lo stesso accordo viene lanciato anche dalla Germania guidata dal socialdemocratico Scholz. L’unica sinistra che ancora non ha capito l’importanza di difendere i confini è quella italiana… tanto per cambiare. La capiranno mai?». E l’interrogativo, rilanciato da Kelany e Fidanza, rimbalza nell’etere: prima o poi arriverà una risposta?













