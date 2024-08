Fitto indicato come Commissario Ue. Meloni: “L’Italia sia unita sul suo nome”

183 Visite

Fumata bianca, peraltro attesa e unanime, in Consiglio dei Ministri: Raffaele Fitto è stato indicato come candidato italiano per il ruolo di Commissario europeo chiamato a rappresentare l’Italia. Manca la ratifica europea ma a meno di clamorosi colpi di scena prenderà il posto di Paolo Gentiloni, (che fu nominato dal governo Conte bis come frutto dell’accordo politico col Pd), e durerà in carica ovviamente per cinque anni. Giorgia Meloni ha illustrato nel corso del Cdm la designazione e a richiamato il Paese a un atteggiamento di responsabilità, bandendo ogni divisione di parte in considerazione degli interessi nazionali da difendere a Bruxelles.

Meloni: “Perdiamo un grande ministro ma lo regaliamo all’Italia”

“Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante. Ho ricevuto la lettera della Presidente della Commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al Governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo di commissario europeo”, così ha esordito nel Cdm il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l’Italia nei prossimi anni- ha aggiunto il premier-. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: il ministro Raffaele Fitto”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews