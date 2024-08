328 Visite

Mancano gli ultimi dettagli per l’addio di Osimhen al Napoli. È in chiusura infatti l’operazione che porterebbe il nigeriano all’Al Ahli, con gli accordi che sono in via di definizione.

Contratto di 4 anni a circa 40 milioni a stagione per Victor Osimhen all’Al Ahli. All’interno di esso, sarà presente anche una clausola rescissoria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews