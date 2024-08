Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi ottiene fondi dalla regione Campania per l’eliminazione delle barriere architettoniche”

66 Visite

Gli Assessori Luca Galdi e Maria Chiara Barrella: “12.000 euro a Baronissi per la progettazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), aprendo la strada a un territorio più inclusivo e accessibile per tutti”

La Regione Campania ha ufficialmente incluso il Comune di Baronissi nell’elenco dei beneficiari dei fondi destinati alla progettazione di piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Con un decreto dirigenziale della Giunta Regionale, Baronissi è stata ammessa a un finanziamento di 12.000mila euro per lo sviluppo del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), uno strumento fondamentale per la pianificazione di interventi strutturali che miglioreranno l’accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici.

“La concessione di questi fondi rappresenta un’importante opportunità per il nostro Comune per rendere più accessibili i luoghi pubblici e i servizi ai cittadini con disabilità. Con questi finanziamenti, potremo finalmente elaborare piani concreti per eliminare le barriere architettoniche, contribuendo a migliorare la qualità della vita di tutti i nostri cittadini”. A dirlo è la Sindaca Anna Petta

“Abbiamo partecipato con fiducia a questo avviso pubblico regionale, spinti dalla necessità di intraprendere un percorso virtuoso, indispensabile per raggiungere una fruibilità ottimale degli edifici e degli spazi pubblici. Il nostro obiettivo è rendere Baronissi una città sempre più vivibile ed inclusiva per tutti”. continua l’Assessora alle Politiche Sociali Maria Chiara Barrella

“Il P.E.B.A. è uno strumento fondamentale per pianificare una mappatura delle barriere esistenti nel nostro territorio comunale, permettendoci in una fase successiva di partecipare ai nuovi bandi con proposte progettuali concrete”. conclude l’Assessore al Patrimonio Luca Galdi

Con l’avvio di questa fase di progettazione, il Comune di Baronissi si impegna a costruire un futuro più accessibile e inclusivo, garantendo l’uguaglianza e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale della comunità.













