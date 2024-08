Il Giugliano non stecca all’esordio: Taranto battuto con una rete di Romano

138 Visite

Esordio positivo del Giugliano, che al De Cristofaro supera il Taranto. I gialloblu di Valerio Bertotto si impongono di misura (1-0) al termine di una gara giocata su ritmi blandi. E’ Romano l’autore della rete, siglata al 28′ del primo tempo su calcio di rigore, che decide il match. Penalty concesso per un fallo di mano di Verde su cross di Masala. Taranto generoso, ma poco efficace negli ultimi trenta metri. I pugliesi, in un’occasione, colpiscono anche un legno. Nella ripresa, tante occasioni sprecate anche dai padroni di casa, che sfiorano il raddoppio con Ciuferri, Maselli e Njambè, tutti subentrati a gara in corso. Finale da brivido, ma Barosi – dopo un errore in disimpegno – ci mette una pezza.













