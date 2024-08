Conte presenta Napoli-Bologna: “Gara difficile, chiedo fiducia e supporto del Maradona”

228 Visite

Antonio Conte, tecnico del Napoli, torna a parlare in conferenza stampa per presentare il match valido per la seconda giornata di Serie A tra Napoli e Bologna.

“Domenica affrontiamo una squadra che lo scorso anno si è qualificata in Champions League a 15 punti di distacco da noi e che ha espugnato il Diego Armando Maradona per 2 a 0 – analizza l’allenatore salentino-. E’ una squadra fisica che gioca ad un ritmo intenso, che ha calciatori sugli esterni che ripartono e forti nell’uno contro uno. Bisogna fare attenzione e giocare al 110%. Le sensazioni, però, sono positive: stiamo lavorando bene e mi ha fatto piacere vedere che i ragazzi hanno preso coscienza di quello che è successo a Verona. Ho trovato grande disponibilità da parte di tutti: ho una squadra di ragazzi perbene che hanno voglia di riportare il Napoli a livelli competitivi”.

Lo stadio di Fuorigrotta torna, così, ad ospitare una sfida del massimo campionato di calcio a poco più di tre mesi. Conte chiede ai tifosi il massimo supporto: “Mi auguro che il “Maradona” torni a fare il “Maradona”. La squadra ha bisogno di sentire la fiducia ed il sostegno di tutto l’ambiente”.

Su Buongiorno. “Valuteremo le sue condizioni in questi ultimi allenamenti che ci separano dalla sfida col Bologna per capire se potrà, senza rischi, prendere parte alla gara”.

Su Neres. “Lo abbiamo preso dopo un corteggiamento durato un bel pò. Ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi però è un ragazzo sveglio. Si tratta di un giocatore che ha tanta qualità e fantasia, bravo ad attaccare lo spazio…fa goal ed assist e può giocare sia nella posizione di Politano che di Kvara. Sarà con noi a Bologna”.

Sulla sconfitta con il Verona: “Abbiamo dimostrato di non essere pronti a ricevere un ‘cazzotto’. Non conoscevo quest’aspetto di fragilità del gruppo: ho capito che non si è capaci di rialzarsi dopo episodi negativi, vedi i goal subiti a Verona. Per certi versi è stato un bene che si arrivato questo ‘cazzotto’ forte già alla prima giornata perchè ha riportato tutti alla realtà. E’ nella difficoltà che si vedono gli uomini veri; stiamo lavorando anche su questo aspetto”.

Sul mercato. “Non voglio parlare di mercato perchè non ne so tanto. Bisogna che le domande sul calciomercato le facciate ai membri del club che se ne occupano. Io leggo sui giornali e sui siti specializzati di obiettivi e cifre”.

Su Rafa Marin. “E’ un giovane che ha avuto un’esperienza importante con l’Alaves. Fisicamente è migliorato molto e stiamo lavorando sull’aspetto della costruzione visto che lì il calcio è molto difensivo. E’ un ragazzo serio, che sta sempre sul pezzo e mi aspetto che cresca”













