Sinner licenzia preparatore e fisioterapista

Jannik Sinner ha licenziato il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara dopo la «leggerezza» del caso Clostebol. La decisione era nell’aria, visto che il n.1 del mondo altoatesino aveva già annunciato che i due ormai ex collaboratori non avrebbero fatto parte dello staff di Sinner agli US Open, attesissima prova dello Slam. A confermarlo ufficialmente era stato il coach Darren Cahill: «A New York ci saremo soltanto io e Simone Vagnozzi, i suoi tennis coach, e lo supporteremo».













