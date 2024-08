Morso da un ragno violino, ricoverato al Cotugno di Napoli

576 Visite

Un uomo di Roccadaspinde, in provincia di Salerno, è stato morso da un ragno violino. Trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona, è stato poi trasferito al Cotugno di Napoli, specializzato nella cura delle malattie infettive.

Secondo i medici l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Inizialmente non sarebbero comparsi particolari segni, poi l’annerimento di una parte della gamba, l’arrossamento esteso, dolori e ulcere con necrosi dei tessuti.













