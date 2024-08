Auto contro un muro nel Vesuviano, muore il ladro che l’aveva rubata

Ruba un’auto e finisce contro un muro, morendo sul colpo. Oggi pomeriggio una Cinquecento, guidata a tutta velocità, si è schiantata contro un guardrail a Somma Vesuviana. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi trovano una scena dell’orrore, con pezzi del corpo dell’automobilista sull’asfalto.

Una situazione che ha reso difficile riconoscere l’identità dell’uomo che ha perso la vita. Dai primi accertamenti dei carabinieri la scoperta che l’auto e’ stata rubata oggi in mattinata, in provincia di Salerno. A denunciare il proprietario che non aveva più trovato la vettura al suo posto a Pagani. A morire, quindi, nell’incidente e’ stato il ladro dell’auto, al quale i militari non sono riusciti ancora a dare nome, né a risalire alla sua età.

Continuano, quindi, le indagini dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna che sono intervenuti lungo la Statale 268, direzione Napoli all’altezza dello svincolo Somma Vesuviana Sud. In corso per ore il sopralluogo a cura Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del medico legale intervenuto, sul posto a lungo interrotta la circolazione stradale nel tratto interessato dall’incidente.