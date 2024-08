MARANO, GLI STAGIONALI NEI RIFIUTI? LA SOLITA BEFFA. “PIAZZATI AMICI E STRETTI CONGIUNTI DI UN EX CONSIGLIERE DELLO SCIOGLIMENTO”

349 Visite

Ci scrivono in tanti, ci segnalano in tanti. La storia degli stagionali nella ditta dei rifiuti continua a tenere banco. Voci infinite, voci pesanti. A detta di tanti, tra le nuove leve figurerebbero congiunti e amici di un ex consigliere comunale, coinvolto pesantemente nelle vicende dello scioglimento dell’amministrazione Visconti. Voci, fantasie? Li ha raccomandati lui o qualche altro “potente” dell’ente? Non lo sappiamo. Intanto non resta che registrare – come avevamo già fatto con un articolo di qualche settimana fa – l’imponente presa in giro di tanti cittadini, che erano stati invitati, finanche dal vertice amministrativo comunale, a presentare domanda. Ma caro sindaco, ma sei di Marano di Napoli o Marano Lagunare? Sei da oltre venti anni nell’agone politico, hai avuto e hai ruoli importanti nell’ambito amministrativo e partitico, perché ci prendi per fessi? Da che mondo è mondo, gli stagionali a Marano li hanno sempre piazzati consiglieri, amministratori, dipendenti comunali e chi più ne ha più ne metta.













