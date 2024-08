Superluna blu, ecco come vederla nel cielo

179 Visite

Dopo lo spettacolare sciame meteorico delle Perseidi, le “stelle cadenti” della notte di San Lorenzo, e l’aurora boreale avvistata in Nord Italia il 12 agosto, ecco che un nuovo affascinante evento astronomico si affaccia nei nostri cieli con protagonista la Luna, il 19 agosto 2024 alle 20:26 italiane. La chiamano “Superluna dello Storione”, o anche “Luna blu stagionale”. Sono nomi che fanno pensare a qualcosa di speciale, ma possono anche causare qualche fraintendimento: la Luna infatti non apparirà blu, e non sarà un evento speciale o eccezionale. “Superluna” è infatti un termine giornalistico – quindi non fa parte del gergo tecnico astronomico – coniato nel 1979 per indicare una Luna nuova o piena che si verifica quando il nostro satellite si trova entro il 90% del suo massimo avvicinamento alla Terra (il cosiddetto “perigeo”). Esse sono quindi le lune piene più grandi (fino al 10%) e luminose (fino al 30%) dell’anno. Sarà la prima di quattro Superlune consecutive quest’anno.













