Marano, i servizi cimiteriali ai privati. “Ma il Comune si è dimenticato delle congreghe? Come saranno organizzati i servizi e perché non è stata indetta una conferenza con tutte le parti in causa?”

473 Visite

Gentile direttore, in merito al suo articolo sul cimitero di Marano riguardante l’affidamento ai privati delle attività cimiteriali, vorrei esternare alcune mie piccole considerazioni premettendo che non ho al momento contezza piena dello stato dell’arte. Nel merito, ritengo dopo attenta lettura della determina che in primis la stessa mette a nudo il fatto che l’amministrazione comunale dal suo insediamento ad oggi non ha ritenuto necessario mettere in campo almeno una programmazione per cambiare non solo il volto del cimitero ma anche e soprattutto la gestione dello stesso. Dalla determina non si capisce quali lavori vengono dati alla ditta vincitrice, ricordo che i registri dovrebbero continuare ad essere tenuti e lavorati da funzionari comunali, ricordo e ritengo dato che al cimitero di Marano ci sono 4 congreghe che prima di approvare tale determinazione sarebbe stato opportuno e necessario indire una conferenza dei servizi con cui prospettare ai privati, alle congreghe cosa e come il comune si accingeva a muoversi e finalmente mettere nero su bianco sui diritti e i doveri, anche delle congreghe. Invece nulla è stato fatto: gli operai della nuova ditta lavoreranno anche per loro e se sì, a quali condizioni e costi?

Paolo (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews