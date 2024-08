Il Premio Elsa Morante in onda su Rai5  

243 Visite

Appuntamento per lunedì 19 agosto in seconda serata

Il Premio Elsa Morante, presieduto dalla celebre scrittrice Dacia Maraini, per la 38esima edizione andrà in onda su Rai5 in seconda serata, lunedì 19 agosto. Condotta da Tiuna Notarbartolo e Alessandro Incerto, potremo rivedere i momenti più intensi, soprattutto la consegna del prestigioso riconoscimento ai vincitori: Silvia Avallone Premio Elsa Morante Narrativa per il romanzo “Cuore nero” (Rizzoli), Gianluca Caporaso Premio Elsa Morante Ragazzi – Prosa e Poesia per “Il signor conchiglia (Salani); Giordano Bruno Guerri Premio Elsa Morante Ragazzi – Storia per “Storia del mondo, dal big bang a oggi” (La Nave di Teseo), Barbara Stefanelli Premio Elsa Morante Ragazzi – per il Sociale per “Love harder, le ragazze iraniane camminano davanti a noi” (Solferino). Poi Fiorella Mannoia, Carlo Di Francesco ed Alfredo Rapetti Mogol Premio Elsa Morante Musica per la canzone “Mariposa”, Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti Premio Elsa Morante Graphic novel e Marta Savina Premio Elsa Morante Cinema per il suo film “Primadonna”. La giuria presieduta da Dacia Maraini è composta da: Marco Cerbo, Enzo Colimoro, Lino Guanciale, David Morante, Tiuna Notarbartolo, Antonio Parlati, Fiorenza Sarzanini, Teresa Triscari.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante col patrocinio della Rai Campania; alla giornalista Iki Notarbartolo è affidato il coordinamento scuole, Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, Umberto Amicucci cura la veste grafica e l’ufficio stampa è affidato a Lisa Terranova.

