Natan al Betis e Cajuste all’Ipswich: due giocatori in uscita per il Napoli

Il Napoli completa due uscite e saluta Natan e Cajuste.

Il primo è già a Siviglia per firmare, come ampiamente previsto, con il Betis mentre il secondo, dopo la mancata cessione al Brentford, si accaserà sempre in Premier League, all’Ipswich Town: per lo svedese prestito secco fino al 30 Giugno 2025.

Betis che ha messo gli occhi anche su Giovanni Simeone e che potrebbe formalizzare un’offerta già nelle prossime ore; operazione di difficile conduzione, però, anche dopo le parole di Antonio Conte nel post Napoli-Mantova in cui ha lasciato intendere la volontà di avere a disposizione per quest’anno il ‘cholito‘.

Due operazioni, da parte del ds azzurro Giovanni Manna, per liberare ‘slot’ in entrata così da rinforzare la rosa sulla base delle richieste mosse dal tecnico salentino













