Una giornata di relax si è trasformata in un incubo per una turista di 55 anni a Palinuro. Mentre cercava di accendere il barbecue, un improvviso ritorno di fiamma l’ha avvolta, provocandole ustioni su gran parte del corpo. Soccorsa d’urgenza, è stata trasportata in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli.













