Ragazzina sedicenne violentata dopo aver invitato un amico a casa

Quello che doveva essere un pomeriggio spensierato si è trasformato in un incubo per una ragazza di 16 anni a Genova. Dopo aver trascorso del tempo con le amiche e aver conosciuto un ragazzo in un locale del centro, la giovane ha deciso di invitarlo a casa sua.

La violenza

La serata, però, ha preso una piega inaspettata e terribile. Nonostante i continui rifiuti, il ragazzo avrebbe abusato di lei. Solo dopo l’aggressione, la sedicenne è riuscita a liberarsi dalla sua presa e ha immediatamente allertato i suoi genitori.

La denuncia e le indagini

I genitori, sconvolti, hanno accompagnato la figlia al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove è attivo un centro specializzato nell’assistenza alle vittime di violenza. Grazie al protocollo attivato in questi casi, la Polizia è stata immediatamente informata.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno ora lavorando senza sosta per identificare l’aggressore. Le indagini sono complesse, ma gli investigatori stanno acquisendo tutte le testimonianze utili, comprese quelle delle amiche della vittima e i filmati della videosorveglianza.

Un’età ancora da definire

Un elemento cruciale per l’inchiesta è l’età del presunto aggressore, che al momento è sconosciuta. A seconda che si tratti di un maggiorenne o di un minorenne, infatti, le indagini saranno condotte dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale per i minorenni.

Il Codice Rosso

Il caso è stato classificato come “Codice Rosso”, un protocollo che prevede una risposta rapida e coordinata delle forze dell’ordine e dei servizi sociali alle denunce di violenza di genere. L’obiettivo è quello di garantire una tutela immediata alle vittime e di perseguire con la massima efficacia i responsabili













