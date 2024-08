Si apre la portiera e viene sbalzato dall’auto in corsa: la morte atroce di un 24enne

1.657 Visite

Stava trascorrendo le sue vacanze in Puglia quando una tragedia non gli ha lasciato scampo: un ragazzo di 24 anni di Busto Arsizio è morto dopo essere stato sbalzato dall’auto su cui viaggiava insieme alla comitiva. Il giovane si trovava sul lungomare di Torre Santa Sabina, in provincia di Brindisi, dove era andato per trascorrere qualche giorno di relax insieme a un gruppo di amici.

Tuttavia, la dinamica dell’incidente – avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto – resta avvolta nel mistero. Il giovane sarebbe caduto da una Opel Corsa in movimento sbattendo la testa sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne si trovava sul sedile posteriore dell’auto quando lo sportello si è aperto all’improvviso ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato invano a rianimarlo.













