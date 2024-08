Il Giugliano ne fa 4 al Campobasso e supera il turno di Coppa Italia

564 Visite

Esordio con il botto in Coppa Italia per il Giugliano di Valerio Bertotto, che al De Cristofaro supera (4-1) il Campobasso e accede al secondo turno di Coppa Italia. Si soffre nei primi minuti, i primi venti in particolare: il Campobasso è ben messo in campo e pressa alto. Passano in vantaggio, ad ogni modo, i tigrotti, a segno con Njambé al 30′. Avvio di ripresa di marca molisana: il pari, al 5′, è di Prezioso. Il secondo tempo si chiude in parità, si va ai supplementari. Giugliano trasformato dalle sostituzioni, operate da Bertotto nella ripresa, dilaga con Masala, Padula e con Salvemini, autore di un gran gol.













