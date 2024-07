La voce dei cittadini. Marano, altre strisce blu. “Il Comune si attivi con gli abbonamenti per i residenti, come avviene in altre città”

373 Visite

Egregio Sindaco, attesa l’implementazione delle strisce blu in Via Mallardo, via Svizzera, Via Duca d’Aosta e Via Falcone, urge un provvedimento che consenta la sosta ai residenti, soprattutto nelle zone di Corso Europa. I residenti della predetta zona, me compreso, infatti, non possono usufruire delle strisce blu atteso che il costo per l’intera giornata sarebbe di € 12,00. I Comuni limitrofi sono già organizzati in tal senso proprio con la PiParking srl. In allegato invio il modulo predisposto per il Comune di Mugnano. La PiParking alla mia richiesta di convenzione o abbonamento ha così risposto: “comprendiamo le Vs rimostranze ma purtroppo il capitolato di appalto non prevede abbonamenti. La Vs richiesta và fatta direttamente all’amministrazione comunale la quale ha potere decisionale in merito.” Con la presente, pertanto, richiedo che Codesta Amministrazione si adoperi con urgenza per assumere i provvedimenti necessari per prevedere un permesso di sosta per residenti. Cordialità













