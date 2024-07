104 Visite

Carlos Alcaraz è il campione di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto Djokovic in tre set, quasi senza storia, se non in alcuni games del terzo set. Sfuma per Nole l’ottavo successo in terra londinese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews